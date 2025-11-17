القوات الأمريكية تُعلن استهداف قارب مخدرات في المحيط الهادئ



وكالات

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية "ساوثكوم"، عن استهداف قارب زعمت إنه كان ينقل مخدرات في مياه المحيط الهادئ، والقضاء على 3 أشخاص كانوا على متنه.

قالت القيادة الجنوبية في بيان لها، إنها قامت يوم 15 نوفمبر بتوجيه ضربة فتاكة إلى سفينة تابعة لمنظمة إرهابية، في إطار عملية الرمح الجنوبي التي أطلقها البنتاغون في وقت سابق.



وأضافت ساوثكوم، أن الاستخبارات أكدت مشاركة السفينة في التهريب غير الشرعي للمخدرات، مؤكدة أنه تم القضاء على 3 أشخاص كانوا على متن القارب.

يذكر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أعلن يوم 14 نوفمبر عن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" لمحاربة تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة قد استهدفت قوارب يشتبه بمشاركتها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا وفي الجزء الشرقي من المحيط الهادئ.

وأسفرت العمليات الأمريكية ضد تلك السفن عن مقتل نحو 80 شخصا، قالت واشنطن إنهم من عناصر عصابات المخدرات، وفقا لروسيا اليوم.