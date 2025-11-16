إعلان

الجيش السوداني: حماية المجتمعات تبدأ بتجفيف منابع السلاح المتدفق للعصابات الإرهابية

كتب : مصراوي

10:17 م 16/11/2025

الجيش السوداني

وكالات

قال جيش السوداني في بيان له اليوم الأحد، إن حماية المجتمعات تبدأ بتجفيف منابع السلاح المتدفق للعصابات الإجرامية والإرهابية.

وأكد جيش السودان، أن سلام السودان لن يكتمل إلا بسلام محيطه وأمن المنطقة يبدأ من وقف تدفق أدوات الموت.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، بأن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة كازقيل في شمال كردفان، بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الدعم السريع.

وقالت إن المنطقة شهدت معارك عنيفة في الأيام الماضية، تراجعت بعدها القوات المسلحة شمالًا تكتيكيًا، لتعود مرة أخرى للمنطقة الإستراتيجية الواقعة جنوب مدينة الأبيض.

وتشهد عدد من مدن كردفان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

الجيش السوداني الدعم السريع دارفور الفاشر

