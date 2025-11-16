ليبرمان: حكومة نتنياهو فقدت سيطرتها ومعركتها الأخيرة ضد كشف الحقيقة

وكالات

هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، قائلا:"الحكومة فقدت السيطرة على البلاد ومعركتها الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة".



وقال ليبرمان خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه بدل كشف حقيقة المجزرة المروعة في 7 أكتوبر 2023، تشكل حكومة نتنياهو لجنة للتستر على الحقائق.

وأكد ليبرمان، أنهم سيقومون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحدث أكتوبر 2023، مضيفًا:"لن يفلت أحد وسيتم التحقيق مع الجميع ومن سيدان سيدفع الثمن".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية قررت تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.