عراقجي: مبدأ ترامب "السلام بالقوة" كان غطاء لهيمنة عسكرية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده لديها الحق في تخصيب اليورانيوم، وهو حق "غير قابل للتفاوض"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، فيما التزمت إيران بتعهداتها ما دام الطرف الآخر ملتزمًا بها.

وانتقد عراقجي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي "القانون الدولي تحت الهجوم.. العدوان والدفاع" الذي تستضيفه طهران، السياسة "التوسعية" التي تنتهجها الولايات المتحدة والتي تعتمد، وفق قوله، على مبدأ "السلام بالقوة"، مشيرًا إلى أنه كان شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى دخوله البيت الأبيض، "ولكن سرعان ما اتضح أنه لم يكن سوى غطاء لهيمنة علنية واستخدام صارخ للقوة العسكرية".

وأضاف أن القانون الدولي "يتعرض لهجوم واسع وغير مسبوق" من قِبل قوى تدّعي حمايته، في إشارة إلى الغرب والولايات المتحدة.

وأوضح أن الهجوم العسكري الأخير على إيران شكّل "استهدافًا مباشرًا للدبلوماسية"، قائلًا: "أول صاروخ في الهجوم أصاب طاولة المفاوضات، لكن الدبلوماسية ما زالت حيّة"، ورغم ذلك، فإنه أكد أن المسار التفاوضي "ما يزال قائمًا رغم الضغوط".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن العودة لخيار المفاوضات جاء بعدما فشلت الأطراف في تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، مؤكدًا أن بلاده لم تغادر طاولة الحوار في أي مرحلة، وأن "الطرف الآخر كان دائمًا من يستهدف مسار الدبلوماسية".

وشدد على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الخلافات، موضحًا أن إيران تؤمن بالسلام وتدعو إلى نظام دولي عادل قائم على القانون والشمولية.