وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحفية البريطانية بيف تيرنر، خلال مقابلة مع موقع GB News، بعدما طرحت عليه سؤالاً قال إنه يسمعه للمرة الأولى، يتعلق بمدى تشابه مهام رئيس الدولة مع دور الأب داخل الأسرة.

وخلال الحوار، لفتت تيرنر إلى مهارات ترامب في تربية أبنائه، وسألته إن كان يرى أي رابط بين مسؤولياته الرئاسية ودور الأب، ورد ترامب قائلاً: "لم يخطر هذا السؤال على بالي من قبل. من النادر أن يُوجّه إليّ سؤال لم أفكر فيه قط".

وأكد ترامب خلال حديثه أنه يحب الولايات المتحدة وشعبها، وقد نشر موقع "جي بي نيوز" المقطع منفصلاً على موقعه، مع تعليق يشير إلى إشادة ترامب بالصحفية.

ورغم اهتمامه بالسؤال، لم يقدم الرئيس الأمريكي إجابة مباشرة، بل تحدث عن تجربته مع تربية أطفاله، موضحًا أنه لطالما حذّرهم من المخدرات والكحول والسجائر، ومشيرًا إلى أنه رأى في حياته كثيراً من الأطفال الذين نشأوا في أسر جيدة لكنهم انحرفوا لاحقاً عن المسار الصحيح.