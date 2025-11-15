شركة فودافون تحذر عملاءها الألمان.. ما القصة؟

ألمانيا - (د ب أ)

وجهت شركة فودافون لشبكات المحمول تحذيرات على نطاق واسع لحماية مستخدمي الهاتف المحمول في ألمانيا من أن يقعوا ضحايا للمحتالين.

وقالت الشركة اليوم السبت إنه تم عرض رسالة "احذر: احتيال محتمل!" عبر الهواتف المحمولة في ألمانيا في حوالي 41 مليون مكالمة بين نهاية أبريل ومنتصف نوفمبر.

وفي المتوسط يكون هناك نحو 210 آلاف تحذير يوميا، وارتفع عدد التحذيرات اليومية بصورة طفيفة مؤخرا، وتهدف التحذيرات إلى ضمان أن يتحلى من يتلقون المكالمات بالحذر ولا يكشفون عن بيانات شخصية أو يسلمون أموالا.

وحذرت الشركة أيضا من مكالمات الاحتيال، ويتعلق الأمر بالأرقام الأجنبية بشكل رئيسي. وبحسب المعلومات المتوفرة وصل معدل قبول المكالمات البالغ عددها 41 مليون التي تم إصدار تحذيرات بشأنها 12 % فقط.