اليابان تحتج على تحذير الصين سفر رعاياها إلى البلاد

بكين- (د ب أ)

أبدت اليابان اعتراضها اليوم السبت، بعد أن نصحت الصين رعاياها بتجنب زيارة اليابان، فيما لم يظهر خلاف بشأن تصريحات رئيسة وزراء اليابان الجديدة حول تايوان أي علامات على التراجع، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم.

وقدمت الحكومة في طوكيو احتجاجا وحث المتحدث باسمها، كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا الصين على "اتخاذ إجراءات مناسبة"، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال كيهارا للصحفيين إن الخلافات بين الحكومتين تحديدا هي ما يجعل التواصل متعدد المستويات أمر مهم، حسب تقرير لوكالة كيودو.

وكان مسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد دعا في وقا سابق اليوم السبت الحكومة إلى الرد بهدوء على تحذير الصين الذي يحث مواطنيها على تجنب زيارة اليابان، مؤكدا على أهمية استقرار العلاقات الثنائية.

وصرح تاكايوكي كوباياشي للصحفيين في مقاطعة أكيتا: "سنواصل الحوار ونبذل الجهود لبناء علاقات يابانية صينية بناءة ومستقرة"، مضيفا أنه يريد أيضا تأكيد سبب الخطوة الصينية،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

كانت وزارة الخارجية الصينية، قد دعت أمس الجمعة، رعاياها إلى الامتناع عن زيارة اليابان بعد أن تحولت التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حول احتمال تورط بلادها في حالة طوارئ متعلقة بتايوان إلى خلاف دبلوماسي أوسع نطاقًا.

وفي معرض وصفه للعلاقات الثنائية بأنها "مهمة للغاية"، قال كوباياشي إن موقف اليابان تجاه الصين لم يتغير.