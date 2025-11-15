إعلان

الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية للسلام برعاية قطر

كتب : مصراوي

03:58 م 15/11/2025

الكونغو وحركة 23 مارس توقعان اتفاقية إطارية للسلام

وكالات

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، اليوم السبت، في الدوحة اتفاقية إطارية للسلام بهدف إنهاء القتال في شرق البلاد، بوساطة قطرية وترحيب أمريكي.

وقال محمد الخليفي وزير الدولة في الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي، إن طرفي اتفاق السلام سيشكلان لجنة مستقلة لتعزيز المصالحة، لافتًا إلى أن بلاده استضافت سلسلة جولات لتيسير التفاوض بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس.

وأكد الخليفي، أن الأمم المتحدة سيكون لها دور في تنفيذ آليات اتفاق السلام، موضحًا أنه "سيتم تنفيذ آليات اتفاق السلام في الكونغو الديمقراطية من خلال البروتوكولات التي تم توقيعها".

ومن جانبه، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، إن الأزمة في الكونغو الديمقراطية "لم تكن سهلة"، مؤكدًا أن دولة قطر لعبت دورًا "مثيرًا للإعجاب" للتوصل لاتفاق السلام.

وأوضح بولس، خلال كلمته، أنه "من دون استقرار لا يمكن تحقيق التنمية والازدهار"، وأن توقيع اتفاق السلام بالكونغو "هو البداية، ونتوقع نتائج مثمرة"، إذ أسفرت الأزمة عن آلاف الضحايا ومئات الآلاف من النازحين.

وأكد بولس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم مسار السلام في الكونغو الديمقراطية"، وأن الولايات المتحدة تعمل مع الوكالات الإنسانية لدعم الاستقرار والتنمية في الكونغو.

وشدد كبير مستشاري ترامب، على أنه "يجب أن تكون هناك سلطة قانون، وذلك سيقودنا إلى استقرار دائم"، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية ضرورية لكي ينجح هذا المسار .

