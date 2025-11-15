مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سيصوت بعد غد الاثنين على مشروع قرار أمريكي مؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في غزة.

ويقترح مشروع القرار -الذي جرى تعديله مرات عدة- منح تفويض حتى نهاية ديسمبر 2027 لـ"مجلس سلام" يتم تشكيله، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريًا، والسماح بنشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" في القطاع.

وأمس الجمعة، أكدت الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، دعم قرار مجلس الأمن الدولي قيد النظر بشأن غزة الذي صاغته واشنطن بتشاور مع الأعضاء والشركاء.

وقال بيان أمريكي عربي إسلامي: "نأمل بدء العملية التي تمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وكانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن إلى الاتحاد لتبني مشروع قرار قدّمته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذّرة من تبعات "وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يتحقق ذلك.

والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أمريكيون مفاوضات داخل المجلس، حول مشروع قرار من شأنه تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم خطة ترامب.

ومن شأن القرار السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة"، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة، وفق ما أفادت شبكة "بي بي سي".

وستكلف هذه القوة أيضًا بـ"نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم"، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

وخلافاً للمسودتَين السابقتَين، فإن المسودة الثالثة تذكر إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وجاء فيها أنه بعدما تُنفّذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ إعادة إعمار غزة، "قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وتضيف المسودة: "ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".