روبيو: قرار مجلس الأمن سيدعم خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قرار مجلس الأمن الدولي سيدعم تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في بيان له اليوم الجمعة، أن خطة ترامب هي الأفضل والشرق الأوسط لم يكن يوما أقرب إلى سلام حقيقي ودائم كما هو الآن.

وفي وقتٍ سابق، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الاتحاد لتبني مشروع قرار قدّمته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذّرة من تبعات "وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يتحقق ذلك.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن "لمحاولات بث الخلاف، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما، لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبراً ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".