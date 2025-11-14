إعلان

انفجار يهز مركز شرطة في كشمير الهندية.. فيديو

كتب : مصراوي

10:39 م 14/11/2025

انفجار داخل مركز شرطة نوجام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة، بأن انفجار وقع داخل مركزًا للشرطة في مدينة سريناغار بالجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت الشرطة الهندية، إن الانفجار وقع داخل مركز شرطة نوجام، مشيرةً إلى وجود مخاوف من سقوط ضحايا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وصفته بأنه عرضي.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن الحادث وقع أثناء تعامل فرق الشرطة مع متفجرات تمت مصادرتها خلال عملية ضد خلية إرهابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الهندية مدينة سريناغار إقليم كشمير كشمير انفجار داخل مركز شرطة نوجام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري