انفجار يهز مركز شرطة في كشمير الهندية.. فيديو

أفادت وكالة رويترز اليوم الجمعة، بأن انفجار وقع داخل مركزًا للشرطة في مدينة سريناغار بالجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير، ما أدى إلى اندلاع حريق.

إنفجار ضخم وقع في الهند 🇮🇳



في مركز شرطة نوجام في كشمير.



pic.twitter.com/vnLv1PEPio

وقالت الشرطة الهندية، إن الانفجار وقع داخل مركز شرطة نوجام، مشيرةً إلى وجود مخاوف من سقوط ضحايا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وصفته بأنه عرضي.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن الحادث وقع أثناء تعامل فرق الشرطة مع متفجرات تمت مصادرتها خلال عملية ضد خلية إرهابية.