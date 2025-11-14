الرئاسة السورية ترد على تقارير تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد داعش

وكالات

نفت الرئاسة السورية صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الرئيس أحمد الشرع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وقالت الرئاسة، اليوم الجمعة، إن الشرع لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الرئاسة السورية، أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرارٍ داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي.

وجاء ذلك ردًا على صحيفة "نيويورك تايمز"، التي زعمت في وقت سابق، أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان يتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016.