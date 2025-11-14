إعلان

الرئاسة السورية ترد على تقارير تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد داعش

كتب : مصراوي

07:21 م 14/11/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

نفت الرئاسة السورية صحة المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الرئيس أحمد الشرع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وقالت الرئاسة، اليوم الجمعة، إن الشرع لم ينسّق أو يتعاون مع أي جهةٍ أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الرئاسة السورية، أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرارٍ داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي.

وجاء ذلك ردًا على صحيفة "نيويورك تايمز"، التي زعمت في وقت سابق، أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان يتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016.

