إيكونومست: غزة قد تحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في العالم

كتب : مصراوي

07:01 م 14/11/2025

القنابل غير المنفجرة - أرشيفية

وكالات

أفادت مجلة "إيكونومست" البريطانية، بأن الذخائر غير المنفجرة بغزة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب، فهي تقتل وتشوه المدنيين.

وقالت المجلة، إن قطاع غزة قد يحتوي على أكبر عدد من القنابل غير المنفجرة في العالم، مشيرة إلى أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام، فجزء من القنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض.

وأضافت أنه وفق بيانات الأمم المتحدة وتقديرات منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع تتجاوز 7 آلاف طن.

