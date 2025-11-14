باكستان تعلن القبض على أربعة أشخاص لضلوعهم في تفجير انتحاري في محكمة

إسلام أباد - (أ ب)

أعلنت باكستان اليوم الجمعة القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في تفجير انتحاري دموي خارج محكمة إقليمية في العاصمة إسلام أباد، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 28 آخرين.

ويشتبه أن الأربعة هم أعضاء في حركة طالبان باكستان، التي تعتبر جماعة جماعة منفصلة عن طالبان أفغانستان، لكن يربط بينهما تحالف وثيق.

وقالت الحكومة في منشور عبر منصة إكس إنه يُعتقد أن أحد المشتبه بهم، ويدعى ساجد الله، تولى نقل القنبلة التي استخدمت في الهجوم الانتحاري على المحكمة في إسلام أباد الثلاثاء الماضي.

وأعلنت الحكومة احتجاز الرجال في عملية مشتركة لمكتب الاستخبارات بالبلاد مع هيئة مكافحة الإرهاب.

وجاءت عمليات القبض على المشتبه بهم بعد يوم من تصريح وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أن مواطنين أفغانا نفذوا تفجيرات انتحارية في إسلام أباد وشمال غربي باكستان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال ساجد الله للمحققين إن سعيد الرحمن، وهو قائد في حركة طالبان باكستان، أمر بشن الهجوم في إسلام أباد عبر تطبيق تليجرام. وذكرت الحكومة أن سعيد الرحمن أرسل إلى ساجد الله صورا لمنفذ التفجير، وهو مواطن أفغاني، وتلقى أوامر باستقباله بعد عبوره الحدود من أفغانستان إلى باكستان.