أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها وتسلمه مذكرة احتجاج

وكالات

استدعت أذربيجان، اليوم الجمعة، السفير الروسي لديها وقدمت له مذكرة احتجاج عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارة أذربيجان في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها، إن السفير ميخائيل يفدوكيموف، السفير فوق العادة والمفوض الروسي لدى أذربيجان، تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية في 14 نوفمبر.

وقدمت الخارجية الأذربيجانية، خلال اجتماع لها، احتجاجًا شديد اللهجة بشأن صاروخ إسكندر الذي أصاب سفارتها في كييف نتيجة هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار وقعت حوالي الساعة 1:00 صباحًا (بتوقيت جرينتش +2).

وأبلغ الجانب الأذربيجاني الدبلوماسي الروسي أن الانفجار أدى إلى تدمير جزء من سور السفارة بشكل كامل، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالهياكل والمركبات الرسمية والمبنى الإداري والقسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية. مشيرة إلى أن هذه الضربة لم تُسفر عن أي خسائر بشرية.

كما أشار الجانب الأذربيجاني إلى وقوع هجمات صاروخية مماثلة، تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، في السابق. وتحديدًا، في 10 مارس 2022، نتيجة غارة جوية على مبنى القنصلية الفخرية لجمهورية أذربيجان في خاركوف، إذ تضرر المبنى الإداري بشدة، وأصبحت السيارة الرسمية غير صالحة للاستخدام.