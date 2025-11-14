إعلان

أوكرانيا تهاجم ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود

كتب : مصراوي

12:23 م 14/11/2025

أوكرانيا تهاجم ميناء نوفوروسيسك الروسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ميناء نوفوروسيسك العملاق على البحر الأسود في روسيا، الليلة الماضية، مما تسبب في نشوب حريق في محطة نفط، بينما شنت موسكو غارة جوية ضخمة على كييف، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية.

وقالت خدمة الطوارئ الإقليمية على تطبيق تليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن سقوط حطام طائرة مسيرة تسبب في نشوب حريق في المستودع الروسي الواقع في محطة شيخاريس النفطية التابعة لشركة ترانس نفط بي.جيه.إس.سي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتم إخماد الحريق بعد نشر أكثر من 50 وحدة من معدات مكافحة الحرائق في الموقع، طبقا لما ذكرته السلطات، لكن لم تقدم أي تفاصيل بشأن الأضرار.

ولم ترد شركة ترانس نفط على طلب للتعليق على الوضع في المنشأة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما الأخرى وسط غزو موسكو لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022 .وأدت الهجمات الروسية إلى تدمير 80٪ من محطات التدفئة وأكثر من ثلث محطات الطاقة المائية في أوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا روسيا طائرات مسيرة أوكرانية ميناء نوفوروسيسك البحر الأسود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين