أوكرانيا تهاجم ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود

كييف- (د ب أ)

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ميناء نوفوروسيسك العملاق على البحر الأسود في روسيا، الليلة الماضية، مما تسبب في نشوب حريق في محطة نفط، بينما شنت موسكو غارة جوية ضخمة على كييف، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية.

وقالت خدمة الطوارئ الإقليمية على تطبيق تليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إن سقوط حطام طائرة مسيرة تسبب في نشوب حريق في المستودع الروسي الواقع في محطة شيخاريس النفطية التابعة لشركة ترانس نفط بي.جيه.إس.سي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتم إخماد الحريق بعد نشر أكثر من 50 وحدة من معدات مكافحة الحرائق في الموقع، طبقا لما ذكرته السلطات، لكن لم تقدم أي تفاصيل بشأن الأضرار.

ولم ترد شركة ترانس نفط على طلب للتعليق على الوضع في المنشأة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما الأخرى وسط غزو موسكو لأوكرانيا الذي انطلق في فبراير 2022 .وأدت الهجمات الروسية إلى تدمير 80٪ من محطات التدفئة وأكثر من ثلث محطات الطاقة المائية في أوكرانيا.