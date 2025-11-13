مكتب نتنياهو: قواتنا تسلمت جثة أسير جديد من حماس

وكالات

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال تسلمت جثمان أحد الأسرى الإسرائيلين من الصليب الأحمر، لافتًا إلى أنه سيتم نقلها إلى معهد الطب العدلي لتحديد هويتها.

وكانت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، تسليم جثمان أسير إسرائيلي، عُثر عليها في مناطق سيطرة جيش الاحتلال جنوب خان يونس للصليب الأحمر الدولي.

وأكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم، أن المقاومة نواصل العمل على إنجاز عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وتسعى لإنجاز كامل مسار التبادل بأسرع وقت.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة، بأن الصليب الأحمر تسلم من المقاومة جثة أسير إسرائيلي جنوب قطاع غزة.