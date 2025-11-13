قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، الخميس، إن البرلمان الباكستاني أقر تعديلا دستوريا يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "ضربة قاضية للديمقراطية".

وأيّد ثلثا أعضاء البرلمان التعديل رقم 27 للدستور، ثم مجلس الشيوخ، الذي يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري بموجبه على حصانة مدى الحياة.

إلى جانب ذلك، يمنح التعديل صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، بينما يقيّد دور المحكمة العليا في البلاد.

ويشمل القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس عليه ليصبح ساريا، استحداث منصب جديد بمسمى "قائد قوات الدفاع" يُسند إلى قائد الجيش عاصم منير، ما يجعله قائدا على قادة القوات الجوية والبحرية في البلاد.

كذلك، ينص القانون على أن كل من يُمنح رتبة "مشير"، على غرار ما حدث مع قائد الجيش في مايو الماضي بعد الاشتباكات مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته إلى جانب الحصانة من الملاحقة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تشكيل محكمة دستورية فيدرالية جديدة لتكون الجهة الوحيدة المخولة للنظر في القضايا الدستورية، وهو ما ينزع عن المحكمة العليا صلاحياتها ويحد من استقلاليتها.