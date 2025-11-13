إعلان

المقاومة: سنسلّم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم

كتب : مصراوي

02:12 م 13/11/2025

تسليم جثث أسرى إسرائيليين

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان مشترك مع سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، الخميس، إنهما ستسلمان جثة أسير إسرائيلي عثرا عليها اليوم.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي بمنطقة موراج شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، موضحا أن عملية التسليم ستتم عند الساعة 8 مساء اليوم، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وتنص المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على تسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة.

وقالت حماس إن تأخر تسليم جثث الأسرى المتبقين، سببه أن العديد منها دُفن تحت ركام المباني المدمرة في غزة.

