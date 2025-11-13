الكرملين: اوروبا تتجه للحرب لكننا اتخذنا كافة التدابير اللازمة مسبقًا

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مساء الأربعاء، إن روسيا ترى أن أوروبا تتجهز للحرب معها، معتبرا أن الدول الأوروبية "تعذب نفسها" بزيادة ميزانياتها العسكرية حتى وإن أدى ذلك إلى تدمير اقتصاداتها.

وأكد بيسكوف، أن موسكو أدركت دائما الخطر الذي قد تمثله الاستعدادات الأوروبية للحرب مع روسيا، وهو ما دفع بلاده تتخذ كافة التدابير الأمنية مسبقا.

واعتبر بيسكوف، أن زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية سترهق اقتصاداتها وكذلك ستقود إلى عواقب وخيمة، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن هناك بالفعل عسكرة للأجواء، واصفا الوضع الراهن بالمؤسف.

وتأتي تصريحات الكرملين، في أعقاب التوترات مع أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 10 سبتمبر الماضي، اخترقت مسيرات روسية المجال الجوي البولندي، ما أجبر حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الدفع بمقاتلات لاعتراضها وإسقاط بعضها، في ما يُعتبر أول مواجهة مباشرة بين الحلف وموسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد أيام قليلة، اخترقت مقاتلات روسية الأجواء الإستونية قبل أن تتكرر حوادث مشابهة قرب مطارات ومنشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية في عدة دول أوروبية.

وقبل أيام، اضطر وزراء الدفاع الأوروبيين إلى الموافقة على إنشاء جدار للمسيرات على طول حدودهم لتحسين عمليات رصد وتتبع واعتراض المسيرات التي تنتهك المجال الجوي الأوروبي.