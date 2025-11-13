إعلان

تحقيقات ترجح أن سرقة تماثيل رومانية من المتحف الوطني بدمشق نفذها فرد واحد

كتب : مصراوي

10:16 ص 13/11/2025

سرقة تماثيل رومانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (أ ب)

قال مسؤولون، الأربعاء، إن المحققين يعتقدون أن سرقة عدة تماثيل أثرية تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني في سوريا كانت على الأرجح من تنفيذ فرد واحد وليس عصابة منظمة.

وأُغلق المتحف الوطني بدمشق بعد اكتشاف السرقة صباح الاثنين. وكان المتحف قد أُعيد افتتاحه في يناير الماضي مع بدء تعافي البلاد من حربها الأهلية التي استمرت 14 عاما ومن سقوط حكم عائلة الأسد الذي دام 54 عاما العام الماضي.

وشوهدت، الأربعاء، سيارة أمنية متوقفة أمام البوابة الرئيسية للمتحف الواقع في وسط دمشق، بينما وقف حراس الأمن على مقربة منها. ولم يسمح بدخول الزوار بسبب التحقيق الجاري.

وقال مسؤولان من المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا إن التحقيق أحرز تقدما، وإن نتائجه ستُعلن قريبا. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم السماح لهما بالإدلاء بتصريحات للإعلام حول تفاصيل التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة تماثيل المتحف الوطني العصر الروماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عبر منصة مصر العقارية.. أماكن طرح 25 ألف شقة والمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر