تركيا: انفجار يهز منطقة كاغيت خانة في إسطنبول- فيديو

أفادت بلدية مدينة إسطنبول التركية، بوقوع انفجار في أحد الأبنية بمنطقة كاغيت خانة، مشيرة إلى أنه وقع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 6 طوابق.

وقالت البلدية في بيان على موقع "إكس"، الأربعاء: "في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، حوالي الساعة العاشرة مساءً، وقع انفجار في الطابق الثاني من مبنى مكون من ستة طوابق بشارع غولر في حي يحيى كمال بمنطقة كاغيت خانة".

🚨🚨🚨عاجل



انفجار في منطقة كاغيتهانة بإسطنبول.لم يعرف بعد سبب الانفجار. pic.twitter.com/wfSgOSbYqc — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) November 12, 2025

وأشارت إلى أنه "بعد الانفجار، الذي يُرجح أنه ناجم عن تسرب غاز طبيعي، هرعت فرق الإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث".

انفجار غاز في اسطنبول ناتج عن غاز على ما يبدو ... pic.twitter.com/AJYNrLnUrr — Arab-Military (@ashrafnsier) November 12, 2025

وأكدت أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، ونقل المسعفون أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أنه لا توجد حالة حرجة، وسيتم تحديد سبب الانفجار بعد انتهاء التحقيق.