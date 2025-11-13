إعلان

تركيا: انفجار يهز منطقة كاغيت خانة في إسطنبول- فيديو

كتب : مصراوي

12:29 ص 13/11/2025

وكالات

أفادت بلدية مدينة إسطنبول التركية، بوقوع انفجار في أحد الأبنية بمنطقة كاغيت خانة، مشيرة إلى أنه وقع في الطابق الثاني من المبنى المكون من 6 طوابق.

وقالت البلدية في بيان على موقع "إكس"، الأربعاء: "في يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، حوالي الساعة العاشرة مساءً، وقع انفجار في الطابق الثاني من مبنى مكون من ستة طوابق بشارع غولر في حي يحيى كمال بمنطقة كاغيت خانة".

وأشارت إلى أنه "بعد الانفجار، الذي يُرجح أنه ناجم عن تسرب غاز طبيعي، هرعت فرق الإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث".

وأكدت أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، ونقل المسعفون أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أنه لا توجد حالة حرجة، وسيتم تحديد سبب الانفجار بعد انتهاء التحقيق.

