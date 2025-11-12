إعلان

بمشاركة 4 دول بينهم مصر.. قمة بإسطنبول تدعو لإنشاء مركز دولي لإغاثة غزة

كتب : مصراوي

07:47 م 12/11/2025

القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة

وكالات

دعت القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي نظمها وقف الديانة التركي في مدينة إسطنبول، لإنشاء مركز تنسيق دولي بإشراف تركيا وقطر ومصر والأردن وبمشاركة مؤسسات من المجتمع المحلي في غزّة لضمان إيصال المساعدات بسرعة وأمان.

وناقشت القمة في بيانها الختامي اليوم الأربعاء، ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في غزة، قبل أن تختتم بجلسة عامة لإعلان التوصيات.

وانطلقت القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة، أمس الثلاثاء في مدينة أسطنبول، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة عالمية.

القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة قمة بإسطنبول إنشاء مركز دولي لإغاثة غزة وقف الديانة التركي في مدينة إسطنبول

