وكالات

دعت القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي نظمها وقف الديانة التركي في مدينة إسطنبول، لإنشاء مركز تنسيق دولي بإشراف تركيا وقطر ومصر والأردن وبمشاركة مؤسسات من المجتمع المحلي في غزّة لضمان إيصال المساعدات بسرعة وأمان.

وناقشت القمة في بيانها الختامي اليوم الأربعاء، ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في غزة، قبل أن تختتم بجلسة عامة لإعلان التوصيات.

وانطلقت القمّة الدولية الإنسانية من أجل غزة، أمس الثلاثاء في مدينة أسطنبول، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة عالمية.