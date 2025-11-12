قوات إسرائيلية تقيم حاجزا في جنوب سوريا وتمنع المارة من العبور

دمشق - ( د ب أ)

توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، في ريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "قوة للاحتلال توغلت على الطريق الواصل بين قرية أبو غارة وبلدة سويسة، وأقامت حاجزاً ومنعت المارّة من العبور"، مشيرًة إلى أن القوات توغلت أمس في قريتي الصمدانية والمشيرفة بريف القنيطرة.

ووفق الوكالة، يواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.