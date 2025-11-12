ألمانيا ترسل فريقا شرطيا إلى القدس.. ما القصة؟

برلين - (د ب أ)

أرسلت ألمانيا عددا من عناصر الشرطة إلى القدس للمساهمة في استقرار الوضع في المناطق الفلسطينية، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية الألمانية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة ردا على استفسار بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قرر، بالتنسيق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إرسال فريق خبراء من الشرطة الاتحادية إلى مكتب منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية (OSC) في القدس.

وأوضح المتحدث أن الفريق، الذي يضم في البداية أربعة من أفراد الشرطة، وصل إلى هناك قبل نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير مساهمة ألمانيا في تعزيز السلطات الأمنية المدنية، استنادا إلى دعم الشرطة الألمانية المستمر منذ أكثر من 15 عاما في المناطق الفلسطينية، ولم يتضح بعد الشكل النهائي لهذه المساهمة.

وعادت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah) إلى العمل منذ مطلع عام 2025، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التواجد كطرف محايد عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لكنها حاليا في وضع الاستعداد.

ويعد المعبر مهما، من بين أمور أخرى، لإجلاء المصابين من المناطق الفلسطينية ولتنظيم إيصال المساعدات، ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، تشارك ألمانيا حاليا في هذه البعثة بعنصرين من الشرطة يعملان في مدينة رمات جان الإسرائيلية، حيث يتوليان مهام تنسيقية وإدارية.

ومن المقرر أن تستأنف ألمانيا مشاركتها في بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله (Eupol COPPS)، التي تهدف إلى تطوير الشرطة الفلسطينية وأجهزة التحقيق في الضفة الغربية، اعتبارا من يناير المقبل، حسبما أفادت وزارة الداخلية، وكان آخر عنصر شرطة ألماني شارك في المهمة هناك في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال وزير الداخلية الألماني دوبرينت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لا بد من وجود شرطة فاعلة"، مضيفا أنه قرر إرسال فريق رفيع المستوى من الشرطة الاتحادية الألمانية إلى القدس لهذا الغرض.

وأشار الوزير إلى أن عناصر الشرطة يدعمون من هناك إعادة بناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن في المناطق الفلسطينية، وهم يتمركزون في مكتب منسق الأمن الأمريكي، مضيفا أن المشروع الألماني يهدف إلى دعم بعثات الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون الأمني الوثيق والمستمر بين ألمانيا وإسرائيل.

وفي سياق متصل، يشارك الجيش الألماني حاليا بثلاثة ضباط أركان في جنوب إسرائيل، دعما لعملية الاستقرار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الدفاع، يعمل الجنود بزيهم الرسمي لكن بدون أسلحة في مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي (CMCC).

وتعتزم ألمانيا تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع مصر، ولم تحدد الحكومة الألمانية بعد موعدا لهذا المؤتمر.

وكان الهجوم الذي شنته حركة حماس ومسلحون آخرون في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 إلى غزة، سببا في اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، أفادت سلطات الصحة في القطاع أن أكثر من 240 شخصا استشهدوا في غزة جراء هجمات إسرائيلية، ووفقا للهيئة نفسها، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في الحرب على غزة أكثر من 69 ألف شخص.