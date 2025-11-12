لزيادة الضغط.. المملكة المتحدة تشدد القيود على صادرات الغاز الروسي

لندن - (د ب أ)

تسعى المملكة المتحدة لتشديد القيود على صادرات الغاز الروسي خلال العام المقبل من أجل زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه سيتم استخدام حظر الغاز الطبيعي الروسي المسال في الخدمات البحرية البريطانية مثل التأمين والشحن.

ومن شأن هذه الخطوة منع استخدام الخدمات البريطانية لتصدير الغاز الطبيعي الروسي المسال إلى دول ثالثة، وسوف يتم تطبيق الحظر على مدار العام المقبل بجانب دول أوروبية أخرى.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر هذا القرار أثناء استعدادها للتوجه إلى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في كندا اليوم الأربعاء.

كما أعلنت أن المملكة المتحدة ستقدم مساعدات بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17.1 مليون دولار) لأوكرانيا لمساعدتها على إصلاح البنية التحتية للطاقة ودعم المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي مع بدء موسم الشتاء.