رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لخططه في شأن تجديد البيت الأبيض

وقال ترامب في مقابلة مع لورا إنجراهام: "يتم الإنفاق على الجناح الشرقي من قبل مانحين من القطاع الخاص إنه مبنى بقيمة 250 إلى 300 مليون دولار سيكون الأجمل في أي مكان في العالم".

وأضاف: "أقيم حدث في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة مع الطاولات، كان يمكن أن يستوعب 79 شخصا الآن، إذا كان لديك الرئيس شي جين بينج من الصين، أو إذا كان لديك حدث دولة كبير، فليس لدينا مكان لاستضافته هل تعلمون ماذا فعلوا؟ وضعوا خيمة على العشب كان القسم منخفضًا لأنه القسم الوحيد المتاح وإذا أمطرت، ستكون جالسا في ست بوصات من الماء إنها كارثة".

جاءت تصريحات ترامب هذه ردا على سؤال إنجراهام حول التصريحات الأخيرة للسيدة الأولى السابقة التي انتقدت هدمه للجناح الشرقي بغية الشروع في المشروع، وهو المشروع الذي أثار غضب مجموعة من النقاد الديمقراطيين، بمن فيهم النائب إريك سوالويل "ديمقراطي من كاليفورنيا"، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ديمقراطي من نيويورك، والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كارين جان بيير وآخرون.

وقالت أوباما، إن هذه الخطوة تحط من قيمة الجناح الشرقي، حيث كان يقع مكتب السيدة الأولى تقليديا، وحيث يتمركز جوهر عملها.

أضافت: "عندما نتحدث عن الجناح الشرقي، فهو قلب العمل للسيدة الأولى وأن تسيء إليه، أن تهدمه، أن تتظاهر أنه لا يهم، هذا يعكس طريقة تفكيرك في هذا الدور".

كما وجهت انتقادا لترامب بسبب هدم الجناح الشرقي خلال ظهورها على قناة "NBC"، قائلة: "لا يوجد دليل إرشادي" حول تحديات كونك السيدة الأولى. وتابعت: "لا يوجد لدينا فريق كامل، والآن ليس لدينا مبنى".

واستدرك ترامب مشيرا إلى انتقادات أوسع من أولئك الذين يؤكدون على القيمة التاريخية للمبنى، لافتا إلى التجديدات السابقة التي أجريت على الجناح الشرقي.

وقال: "تم تجديد هذا المبنى 20 مرة، بما في ذلك إضافة طابق في الأعلى، وكان ذلك فظيعا. كان يبدو كالجحيم لم يكن له أي علاقة بالمبنى الأصلي، ولم أرد التضحية بقاعة رائعة مقابل قاعة عادية بتركها في المنتصف تماما".

جدير بالذكر أن المشروع الشاسع الذي تبلغ مساحته 90,000 قدم مربع، والذي سيمنح البيت الأبيض لأول مرة في التاريخ قاعة رقص رسمية، من المقرر أن يلتزم بالتصميم الكلاسيكي للبيت الأبيض، وفقا لروسيا اليوم.