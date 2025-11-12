قبل تولي المنصب.. زهران ممداني يُعلن نيته الاتصال بـ ترامب



وكالات

أعلن زهران ممداني، الفائز في انتخابات منصب عمدة نيويورك، عن نيته الاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع فرع قناة "إن بي سي" في نيويورك، حيث قال ردا على سؤال حول خططه للاتصال بترامب: "سأتصل بالبيت الأبيض أثناء الاستعداد لتولي مهامي كعمدة".

وأضاف: "سأقول له إنني أنوي العمل لصالح جميع أولئك الذين يعتبرون هذه المدينة وطنهم وأنني مستعد للتعاون لتحقيق هذا الهدف إذا أتيحت الفرصة. ولكن إذا كان هذا التعاون سيضر بسكان نيويورك، فسأقاومه".

يذكر أن انتخابات عمدة نيويورك عقدت في 4 نوفمبر الجاري، وكان ترامب قد حث سكان المدينة على التصويت للمستقل أندرو كومو، وهدد بتقييد تمويل الحكومة الفيدرالية لنيويورك في حالة فوز ممداني الذي يصفه بالشيوعي. بينما يُعرّف العمدة المنتخب نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، وفقا لروسيا اليوم.