ترامب: أثق في الرئيس الشرع بأنه سيتمكن من أداء مهامه

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه ثقة في الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدًا أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه في سوريا.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية على خلفية لقائه بالرئيس السوري، أن سوريا جزء كبير من الشرق الأوسط ونريدها أن تنجح.

وأكد ترامب، أن أمريكا ستقوم بكل ما هو لازم من أجل جعل سوريا ناجحة، مضيفًا: "سوريا مكان مذهل وفيها شعب عظيم ونريدها أن تنجح مع باقي دول الشرق الأوسط".

واستكمل الرئيس الأمريكي: "أنا على ثقة ويقين بأن الرئيس السوري قادر على القيام بمهامه وعمله بنجاح".

وأشار ترامب إلى أنه يعمل مع إسرائيل خلال هذه الفترة من أجل تحسين علاقاتها مع سوريا وتلافي الخلافات بينهم، موضحًا:"نريد لسوريا أن تكون بلدا ناجحا وأعتقد أن القيادة الجديدة قادرة على ذلك".