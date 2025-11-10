كوشنر لنتنياهو: أمريكا ترغب في تأمين ممر آمن لخروج مقاتلي حماس من رفح

وكالات

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الولايات المتحدة أبلغت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبتها في السماح لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس المحاصرين في مدينة رفح بمغادرة المنطقة دون أسلحتهم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقود محادثات تهدف إلى تأمين ممر آمن لـ150 إلى 200 مقاتل من حماس مقابل تسليم أسلحتهم.

وبحسب الصحيفة، فقد أبلغ كوشنر نتنياهو خلال لقائهما أن واشنطن ترى في هذا الخيار حلاً لتجنب تصعيد إضافي في جنوب قطاع غزة، مع ضمان نزع سلاح المقاتلين قبل مغادرتهم.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية 15 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اللقاء بين نتنياهو وكوشنر لم يحسم القرار النهائي بشأن مصير المقاتلين الفلسطينيين في رفح، مضيفاً أن الجانب الأمريكي يدفع باتجاه نزع سلاحهم وإعادتهم إلى مناطق سيطرة حماس داخل القطاع أو ترحيلهم إلى الخارج.

وأكد المصدر أن واشنطن على يقين بأن أزمة المقاتلين في رفح ستحل وفقاً لرؤيتها، وقد أبلغت الوسطاء الإقليميين بتفاصيل مقترحها.