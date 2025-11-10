وكالات

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، على عدم دعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الذي يقوض الرعاية الصحية.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إنهم سيتفاوضون مع الحزب الجمهوري في أي وقت لإيجاد مسار مشترك للمضي قدما.

وذكر جيفريز، أن أعضاء مجلس النواب يكافحون بشدة داخل الكونجرس لحل أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون، مؤكدًا أنهم سيواصلون الكفاح لتمديد تمويل قانون الرعاية الصحية أوباما كير.

وصوّت مجلس الشيوخ أمس الأحد، بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تصويت اختباري لقدرة الحزبين على إنهاء الإغلاق.

وانتهى في الولايات المتحدة الأمريكية أطول إغلاق حكومي في تاريخها، إذ صوت 8 ديمقراطيين لصالح دعم الاتفاق الذي يُموّل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية بالكامل حتى سبتمبر المقبل، ولكنه لا يُمدّد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير".