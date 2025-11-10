إعلان

زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجوس: لن ندعم قانون الإنفاق الجمهوري بشأن الرعاية الصحية

كتب : مصراوي

08:13 م 10/11/2025

حكيم جيفريز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، على عدم دعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري الذي يقوض الرعاية الصحية.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، إنهم سيتفاوضون مع الحزب الجمهوري في أي وقت لإيجاد مسار مشترك للمضي قدما.

وذكر جيفريز، أن أعضاء مجلس النواب يكافحون بشدة داخل الكونجرس لحل أزمة الرعاية الصحية التي سببها الجمهوريون، مؤكدًا أنهم سيواصلون الكفاح لتمديد تمويل قانون الرعاية الصحية أوباما كير.

وصوّت مجلس الشيوخ أمس الأحد، بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تصويت اختباري لقدرة الحزبين على إنهاء الإغلاق.

وانتهى في الولايات المتحدة الأمريكية أطول إغلاق حكومي في تاريخها، إذ صوت 8 ديمقراطيين لصالح دعم الاتفاق الذي يُموّل برنامج المساعدات الغذائية التكميلية بالكامل حتى سبتمبر المقبل، ولكنه لا يُمدّد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حكيم جيفريز الرعاية الصحية قانون الإنفاق الجمهوري الإغلاق الحكومي الكونجرس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)