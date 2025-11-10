( د ب أ)

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أمام وفد أمريكي من وزارة الخزانة الأمريكية، التزام لبنان بمكافحة تبييض الأموال وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال :" تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والتزام المعايير الدولية".

وشدّد الحجار على "أهمية استمرار تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، لما لها من دور أساسي في حفظ الاستقرار الداخلي".

وتمّ خلال اللقاء" عرض للتعاون القائم، لا سيما في المجالات الأمنية ومكافحة تبييض الأموال".