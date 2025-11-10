إعلان

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلبا للتراجع عن قرارها بشأن تقنين زواج المثليين

كتب : مصراوي

05:25 م 10/11/2025

المحكمة العليا الأمريكية

واشنطن - (أ ب)

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين طلبا لإلغاء قرارها التاريخي بشأن تقنين زواج المثليين في مختلف أنحاء البلاد.

ورفض القضاة طلب الاستئناف المقدم من كيم ديفيس، كاتبة محكمة كنتاكي السابقة التي رفضت إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين بعد حكم المحكمة العليا عام 2015 في قضية أوبيرجيفيل ضد هودجز.

وكانت ديفيس تحاول إقناع المحكمة بإلغاء أمر محكمة أدنى درجة بدفع 360 ألف دولار كتعويضات وأتعاب المحاماة لزوجين رفضت منحهما ترخيص للزواج.

المحكمة العليا الأمريكية تقنين زواج المثليين في أمريكا تراخيص زواج للأزواج المثليين قضية أوبيرجيفيل ضد هودجز

