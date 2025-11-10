حماس: ندعو الوسطاء لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقه للاتفاق

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قوى المقاومة ملتزمة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار التزامًا كاملًا ودقيقًا وبحسن نية بتنفيذ الاتفاق وسلمت 24 جثمان أسير إسرائيلي من أصل 28 لديها.

وأفادت الحركة، في بيان لها اليوم، بأن الاحتلال قتل 271 وأصاب 622 غالبيتهم مدنيون كما اعتقل 35 منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال منع أو قيد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت حماس الأخوة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية لمواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقه المتكررة، كما دعت إلى ضمان انسحاب إسرائيل وفق الخط المؤقت المتفق عليه في المرحلة الأولى ومنع أي تجاوز ميداني.