وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج

كتبت- أسماء البتاكوشي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على الأولوية البالغة التي يوليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، للعلاقات بين مصر والخليج وتوجيهاته المستمرة للعمل على توثيق وتعميق هذا التعاون في المجالات السياسية والثقافية والإقتصادية.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الاثنين، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصرى-الخليجى والتى عقدت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتوجه عبد العاطي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لحضوره المنتدى، مرحبا بالوزراء والمستثمرين ورجال الاعمال المشاركين من دول الخليج.