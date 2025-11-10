هونج كونج- (أ ب)

أطلقت الصين برنامج التأشيرة الجديد من فئة "كيه"، المخصص للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والذي ينظر إليه على أنه النسخة الصينية من تأشيرة "إتش1-بي" الأمريكية، في محاولة لاجتذاب المواهب العالمية وأحدث التقنيات وسط تشديد السياسات الأمريكية الخاصة بالهجرة التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالنسبة إلى فايشنافي سرينيفاساجوبالان، وهي خبيرة هندية ماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات سبق أن عملت في الهند والولايات المتحدة، فإن البرنامج الجديد قد يحول حلمها بالعمل في الصين إلى حقيقة.

وقالت سرينيفاساجوبالان، المعجبة ببيئة العمل والثقافة في الصين بعدما عمل والدها في جامعة صينية قبل بضع سنوات، إن تأشيرة من فئة "كيه" في الصين تعادل تأشيرة "إتش1-بي" في الولايات المتحدة. إنها خيار جيد لأشخاص مثلي يرغبون في العمل بالخارج".

وتكمل تأشيرة "كيه" برامج التأشيرات الصينية الحالية، بما في ذلك تأشيرة من فئة "آر" للمهنيين الأجانب، ولكن بشروط أكثر مرونة، إذ لا تلزم المتقدم بالحصول على عرض عمل مسبق قبل التقديم.

وتشير تقارير إلى أن السياسات الأمريكية الأكثر تشددا تجاه الطلاب والباحثين الأجانب في عهد ترامب، بما في ذلك رفع رسوم تأشيرة "إتش1-بي" للعمالة الماهرة الأجنبية إلى 100 ألف دولار للمتقدمين الجدد، تدفع بعض المهنيين والطلاب غير الأمريكيين إلى التفكير في السفر إلى بلدان أخرى.

وقال بيكاش كالي داس، وهو طالب ماجستير هندي في العلاقات الدولية بجامعة سيتشوان في الصين، "كان الطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة يأملون في الحصول على تأشيرة "إتش1-بي"، لكن هذا أصبح الآن مشكلة".