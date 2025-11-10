وكالات

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن فقدان السيطرة على منطقة معينة لا يعني نهاية المعركة، في إشارة إلى مدينة الفاشر.

وجاءت تصريحات مناوي خلال كلمة ألقاها في العاصمة السودانية الخرطوم أمام قوات الجيش، مشيرًا إلى أن التوجيهات صدرت من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، للتحرك غربًا لاستعادة جميع الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

وأفاد مصدر لقناة العربية/ الحدث، بأن غارات جوية استهدفت، ليلًا، محيط مطار نيالا جنوب دارفور، الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث رُصدت أصوات انفجارات كبيرة بالتزامن مع الغارات.

وفي المقابل، نفى مسؤول الإعلام في حكومة دارفور، عقاد بن كوني، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الأبيض شمال كردفان، مؤكدًا أن الجيش يتواجد في المدينة ومحيطها ويتصدى لأي محاولات تقدم.

وأضاف بن كوني أن قوات الدعم السريع تحاصر المدنيين في الفاشر، وتمنعهم من الفرار نحو طويلة، كما تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للنازحين.

وأطلقت غرفة الطوارئ المحلية في الطينة نداءً عاجلًا لاحتواء الأزمة الإنسانية المتصاعدة، مشيرة إلى أن أكثر من 850 أسرة وصلت إلى محيط المحلية بلا مأوى أو طعام أو دواء، وسط غياب الدعم الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتخفيف معاناة النازحين.