الكرملين: منفتحون على التسوية السياسية للصراع مع أوكرانيا

كتب : مصراوي

12:30 م 10/11/2025

الكرملين

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنه ليس لديها معلومات عن مبادرات المجر لتسوية الوضع مع أوكرانيا.

وأكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا منفتحة على التسوية السياسية الدبلوماسية للصراع مع أوكرانيا "وهذا أفضل خيار".

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه مستعد للقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدًا "لكن يتعين أخذ مصالح روسيا في الاعتبار لتحقيق السلام في أوكرانيا"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف لافروف، أن تسوية الصراع في أوكرانيا غير ممكنة دون القضاء على أسبابه ومراعاة المصالح الروسية، مشيرًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تنقذ نظام كييف وهو لن يتمكن من سداد أي ديون، وفق قوله.

وذكر وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستكون قادرة على إقناع الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي بعدم التدخل في عملية السلام "لكن يبدو أن صعوبات قد نشأت في هذا الشأن".

الكرملين أوكرانيا سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ماركو روبيو

