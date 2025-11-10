الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورات "زئير الأسد" في الضفة والأغوار

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انطلاق مناورات "زئير الأسد" في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة.

وتأتي المناورات بعدما تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام عن قرار بالبدء في تقليل عدد القوات في الضفة الغربية بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفًا بالحكومة الإسرائيلية على ذلك.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.