وكالات

فازت سامية سولوحو حسن، اليوم السبت، في الانتخابات الرئاسية في تنزانيا، مما ضمن لها فترة ولاية أخرى وسط أيام من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب اللجنة الانتخابية، فازت سامية بـ98% من الأصوات، لتقترب من الفوز بـ 32 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء من دون مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسية.

وأعرب المراقبون الدوليون عن قلقهم إزاء غياب الشفافية والاضطرابات واسعة النطاق التي أدت، حسب التقارير، إلى مقتل المئات وإصابة المئات.

وأفادت شبكة "بي بي سي"، بأن انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد يُصعّب التحقق من عدد القتلى. وقد سعت الحكومة إلى التقليل من شأن العنف، ومدّدت حظر التجول في محاولة لقمع الاضطرابات.

وقال جاكوبس موامبيجيل، رئيس اللجنة الانتخابية، أثناء إعلانه النتائج صباح السبت: "أعلن فوز سامية سولوهو حسن في الانتخابات الرئاسية عن حزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM)".

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، أن سامية حصلت على نحو 31.9 مليون صوت، أو 97.66% من إجمالي الأصوات، مع اقتراب نسبة المشاركة من 87% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 37.6 مليون ناخب في البلاد.

وفي أرخبيل زنجبار شبه المستقل في تنزانيا، والذي ينتخب حكومته وزعيمه، فاز حسين مويني، زعيم حزب الثورة الصينية، والرئيس الحالي، بنحو 80% من الأصوات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس "أ.ب"، أن المعارضة في زنجبار قالت إنه كانت هناك "عمليات تزوير واسعة النطاق".

وتجري حاليًا مراسم أداء مويني اليمين الدستورية في ملعب مجمع أمان في زنجبار.

وتواصلت الاحتجاجات يوم الجمعة، إذ خرج المتظاهرون في مدينة دار السلام الساحلية ومدن أخرى إلى الشوارع، ومزقوا ملصقات سامية وهاجموا الشرطة ومراكز الاقتراع على الرغم من تحذيرات قائد الجيش بإنهاء الاضطرابات.

ولم ترد أنباء عن وقوع احتجاجات صباح السبت، لكن التوتر ظل مرتفعًا في دار السلام، إذ أقامت قوات الأمن حواجز على الطرق في جميع أنحاء المدينة.

ويقود الاحتجاجات في الغالب المتظاهرون الشباب، الذين أدانوا الانتخابات باعتبارها غير عادلة.

ويتهمون الحكومة بتقويض الديمقراطية من خلال قمع زعماء المعارضة الرئيسيين - أحدهم في السجن وآخر تم استبعاده لأسباب فنية.

وقال متحدث باسم حزب تشاديما المعارض لوكالة فرانس برس للأنباء، يوم الجمعة، إن "نحو 700" شخص قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، في حين قال مصدر دبلوماسي في تنزانيا لبي بي سي، إن هناك أدلة موثوقة على أن 500 شخص على الأقل قتلوا.

ووصف وزير الخارجية محمود كومبو ثابت، أعمال العنف بأنها "مجموعة من الحوادث المعزولة هنا وهناك"، وقال إن "قوات الأمن تحركت بسرعة وحسم لمعالجة الوضع".

وبدورهـ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تنزانيا، "بما في ذلك التقارير عن سقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات". وحثّ جميع الأطراف المعنية على "منع المزيد من التصعيد".

وأعربت المملكة المتحدة وكندا والنرويج عن مخاوف مماثلة، مستشهدة بـ "تقارير موثوقة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة للاستجابة الأمنية للاحتجاجات".

وكان هناك اثنان من المتنافسين الرئيسيين من المعارضة - توندو ليسو، الذي يُحتجز بتهمة الخيانة، والتي ينفيها، ولوهاجا مبينا من حزب ACT-Wazalendo - لكنه تم استبعاده بسبب تفاصيل قانونية.

بينما تم السماح لـ16 حزبًا هامشيًا، لم يحظى أي منها تاريخيًا بدعم شعبي كبير، بالترشح.

لقد هيمن حزب CCM الحاكم في ساميا، وحزب تانو الذي سبقه، على السياسة في البلاد ولم يخسرا أي انتخابات منذ الاستقلال.

وقبيل الانتخابات، أدانت جماعات حقوق الإنسان ما وصفته بـ"القمع الحكومي"، إذ أشارت منظمة العفو الدولية إلى "موجة من الإرهاب" شملت حالات اختفاء قسري وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء لشخصيات المعارضة.

ورفضت الحكومة هذه المزاعم، وقال المسؤولون إن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.

وتولت سامية منصبها في عام 2021 كأول رئيسة لتنزانيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.