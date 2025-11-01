مصدر إيراني مطّلع ينفي إرسال واشنطن أيّ رسالة إلى طهران عبر عُمان



طهران- (د ب أ)

نفى مصدر إيراني مطّلع، في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الدولية الإيرانية للأنباء، صحة الأنباء التي تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة رسالة إلى طهران عبر سلطنة عُمان، مؤكد أن "هذه الأنباء غير صحيحة".

وكان موقع بغداد اليوم زعم في وقت سابق أن واشنطن بعثت برسالة إلى طهران عبر القناة العُمانية تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو الماضي.

ولطالما أكد المسؤولون الإيرانيون تمسك طهران بمسار الدبلوماسية، مشددين في الوقت نفسه على أن أي مفاوضات تكون نتائجها محددة مسبقاً أو تجري بشكل أحادي الجانب "مرفوضة تماماً".

وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، خلال مؤتمر صحفي في سلطنة عُمان أول أمس الخميس، إنّ "الولايات المتحدة لا تُبدي استعداداً للتفاوض على أساس مبدأ المساواة، وهو ما يدفع إيران إلى عدم رؤية أي مبرر لمواصلة المفاوضات في ظل الظروف الراهنة".

وأضاف روانجي أن «أي عملية تفاوض يجب أن تؤدي إلى نتائج متوازنة للطرفين»، مؤكداً أنّ «المفاوضات التي تكون نتائجها محسومة سلفاً لا معنى لها».

يشار إلى أنه في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي، قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال منفتحة على المفاوضات المباشرة مع إيران.

غير أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد رفض مؤخرا فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهما الرئيس الأمريكي ترامب بالافتقار إلى الالتزام الجاد بالحوار.

يشار إلى أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة زادت توترا جراء قيام واشنطن بشن غارات على مواقع نووية إيرانية في شهر يونيو الماضي بينما شنت إسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.