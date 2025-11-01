وزير الخارجية: يجب المضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة

بعد القبض عليه.. من هو "أبو لولو" المتهم بارتكاب مجازر في الفاشر؟

أكد وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في إعادة إعمار قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي اليوم مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، وفق ما أوردته وزارة الخارجية اليوم في بيان لها.

وثمن عبد العاطي، في مستهل اللقاء، مشاركة ملكة الدنمارك ماري في الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير، مرحباً بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة وعلى رأسها التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تدشين مجلس الأعمال المصري الدنماركي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مرحباً بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة وأهمية تعزيز المكون التنموي وزيادة مسارات الهجرة النظامية من العمالة الماهرة والفنية التي تمتلكها مصر وتحتاجها الدول الأوروبية ومن ضمنها الدنمارك بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

كما أكد ضرورة العمل على متابعة تفعيل نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر الماضي، ولاسيما ما تم الاتفاق عليه خلال الحدث الاقتصادي، مستعرضاً الفرص والمحفزات الاستثمارية التي يوفرها الجانب المصري، وتطلع مصر بأن تسهم تلك القمة في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية والأوروبية، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري ومن ضمنها الاستثمارات الدنماركية.

وشددً عبدالعاطي على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك معربا عن التقدير لدور الشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة توسيع وزيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصري خاصة في مجالات النقل البحري من خلال مجموعة "إى.بي. موللر-ميرسك" الدنماركية، مشيراً كذلك إلى الجهود المبذولة لتحويل مصر لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والتطلع لمزيد من التعاون مع الدنمارك في هذا المجال.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية الحيثية التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مستعرضاً التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال الشهر الجاري، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر.