ترامب: الهجوم على إيران كان مهما جدا ولا يمكن حصولها على السلاح النووي

كتب-عبدالله محمود:

08:17 م 09/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجوم الأمريكي على دولة إيران كان مهما جدا، مضيفًا "أنه لو لم يحصل هذا الهجوم فإن من المرجح أن إيران كانت سيكون لديها أسلحة نووية الآن".

وأضاف ترامب، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، تعليقًا على اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أنه لا يمكن لدولة إيران أن تحصل على السلاح النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إيران تؤيد صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أنه ممتن لطهران على ذلك.

وذكر ترامب: "أن جميع الدول في الشرق الأوسط تدعم وتؤيد خطة وقف إطلاق النار في غزة، لأن ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف وسنسعى إلى تحقيق ذلك ".

