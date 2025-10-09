نتنياهو يقلد ترامب ميدالية نوبل للسلام.. ما القصة؟

وكالات

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخير التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يقضي بإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ عامين كاملين.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنتنياهو وهو يُقلّد ترامب ميدالية نوبل، وكتب عليها: "امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام فهو يستحقها".

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

ومن المقرر أن يعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول عليها منذ شهور.

وقبل إعلان ترامب، صباح الخميس، اتفاق حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته والتي تتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في حرب غزة التي استمرت لنحو عامين، والتي أعرب عن أمله في أن ينهي هذه الحرب، قال خلال زيارته لقاعدة كوانتيكو لمشاة البحرية في فرجينيا: قال "لم يفعل أحد شيئًا كهذا من قبل وحتى في ذلك الوقت قدر أني لن أحصل على الجائزة سيمنحونها لرجل لم يفعل شيئًا".

لكن رغم ضغوطاتها المستمرة فإن فرصة فوز ترامب ضئيلة، حيث انعقدت اللجنة النرويجية لمناقشة نهائية يوم الاثنين الماضي وتم اختيار اسم الفائز بنوبل للسلام بشكل سرى وسيتم الإعلان عنه غدًا الجمعة، وفقًا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وصرّح متحدث باسم لجنة نوبل لوكالة فرانس برس للأنباء بأن اجتماعها الأخير عُقد يوم الاثنين، وأنه من غير المتوقع عقد أي اجتماع آخر قبل إعلان النتيجة غدًا.

وأكد المتحدث إريك أشيم: "وضعنا اللمسات الأخيرة يوم الاثنين، لكننا لا نكشف أبدًا عن موعد اتخاذ لجنة نوبل قرارها".