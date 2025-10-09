حكومة الاحتلال: مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى المفرج عنهم

وكالات

أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، رغم الضغوط الداخلية والدولية لإطلاق سراحه.

وفيما سبق قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن من المستبعد تسليم جثماني قائدي حركة حماس العسكريين يحيى ومحمد السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.