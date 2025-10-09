إعلان

حكومة الاحتلال: مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى المفرج عنهم

كتب : مصراوي

04:21 م 09/10/2025

مروان البرغوثي

وكالات

أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي لن يكون ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، رغم الضغوط الداخلية والدولية لإطلاق سراحه.

وفيما سبق قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن من المستبعد تسليم جثماني قائدي حركة حماس العسكريين يحيى ومحمد السنوار في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

مروان البرغوثي قائمة الأسرى المفرج عنهم حكومة الاحتلال

