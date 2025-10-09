إعلان

بعد اتفاق غزة.. الرئيس الإسرائيلي: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده

كتب : مصراوي

09:01 ص 09/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج، بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده.

وكتب هيرتسوج على منصة إكس، اليوم الخميس: "لا شك أنه يستحق جائزة نوبل للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".

كان ترامب أعلن في وقت سابق، أن المفاوضات غير المباشرة في مصر قد أسفرت عن تحقيق تقدم كبير.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه.

وأكدت حماس مشاركتها في الاتفاق، وفقا لسكاي نيوز.

وفي كلمة ألقاها مؤخرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال ترامب: "إنه أنهى بالفعل عدة حروب منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام، وإنه ينبغي تكريمه بجائزة نوبل للسلام".

ومن المقرر أن تعلن لجنة نوبل عن الفائز بالجائزة لهذا العام، الجمعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإسرائيلي ترامب جائزة نوبل للسلام الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب ترامب يستحق جائزة نوبل ترحيب دولي باتفاق وقف الحرب في غزة أهم بنود اتفاق غزة اتفاق حماس وإسرائيل حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق غزة موعد اتفاق غزة التوصل لاتفاق إنهاء الحرب أسرة رهينة إسرائيلي قتل في غزة غزة مناطق الاحتكاك في غزة الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة غارة إٍسرائيلية على قطاع غزة مفاوضات إنهاء الحرب بغزة جميع الأسرى القتلى في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات