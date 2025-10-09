

وكالات

أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج، بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة، قائلا إنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده.

وكتب هيرتسوج على منصة إكس، اليوم الخميس: "لا شك أنه يستحق جائزة نوبل للسلام مقابل ذلك"، واصفا الاتفاق بأنه "فرصة للتصالح والتعافي وفتح أفق جديد من الأمل لمنطقتنا".

كان ترامب أعلن في وقت سابق، أن المفاوضات غير المباشرة في مصر قد أسفرت عن تحقيق تقدم كبير.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، سيتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه.

وأكدت حماس مشاركتها في الاتفاق، وفقا لسكاي نيوز.

وفي كلمة ألقاها مؤخرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال ترامب: "إنه أنهى بالفعل عدة حروب منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام، وإنه ينبغي تكريمه بجائزة نوبل للسلام".

ومن المقرر أن تعلن لجنة نوبل عن الفائز بالجائزة لهذا العام، الجمعة.