العراق يعلق على أنباء إطلاق نار على حدوده مع الكويت.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

09:25 م 27/02/2026

العراق والكويت

(د ب أ)

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).

وأكدت الوزارة في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "عارٍ عن الصحة تماماً".

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت الداخلية العراقية وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.

وزارة الداخلية العراقية العراق والكويت الحدود العراقية الكويتية أزمة العراق والكويت

