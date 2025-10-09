ترامب يستقبل أسرة رهينة إسرائيلي قتل في غزة.. ما القصة؟



وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقر إقامته بفلوريدا المواطن الأمريكي الإسرائيلي المفرج عنه في غزة عدان ألكسندر، وعائلة الرهينة القتيل عمر نيتروا.

وخلال الاجتماع، عبر والد الرهينة القتيل، رونين نيتروا، عن أهمية استعادة جثمان ابنه لدفنه بصورة لائقة، مشيرا إلى أن اللقاء مع ترامب لم يكن بصفته الشخصية فقط، بل نيابة عن 28 عائلة فقدت أبناءها من بين عائلات الرهائن المتبقين.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي توصل، في ديسمبر 2024، إلى أن عمر نيتروا قُتل على حدود غزة في اليوم نفسه الذي أسر فيه، بعد أن كانت هناك آمال سابقة بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وأهدت العائلة الرئيس الأمريكي قطعة تحمل عبارة "أم إسرائيل حيّة" تعبيرا عن امتنانها لجهوده المبذولة في قضية الرهائن.

وأعرب ترامب خلال اللقاء عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام القادمة، بحسب ما نقله والد عمر نيتروا.

وأفادت مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ عِدان ألكسندر وعائلته بأن الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المحادثات الجارية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم الخميس الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد مفاوضات مطولة برعاية مصرية وقطرية، وبمشاركة الولايات المتحدة.

ويشكل الاتفاق المرحلة الأولى من خطة سلام شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وتتضمن بنود الاتفاق انسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء لدى حماس، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تتم أولى خطواته، بما فيها تبادل الأسرى، في غضون 72 ساعة من المصادقة النهائية عليه من الأطراف المعنية، وفقا لروسيا اليوم.