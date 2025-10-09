

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة "حماس" قد وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق بشأن غزة.

وأضاف نتنياهو في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل"، قائلا: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن".

وشكر نتنياهو: "جنود الجيش الإسرائيلي وكل قوات الأمن الذين بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم، أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".

وشدد على أنه بمشيئة الله، سنواصل معا تحقيق كل أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا، لافتا إلى أنه بالموافقة على المرحلة الأولى من الخطة، ستتم إعادة جميع رهائننا إلى الوطن.

وأضاف: "هذا نجاح دبلوماسي وانتصار وطني وأخلاقي لدولة إسرائيل"، مؤكدا على أنه "بفضل العزيمة الراسخة والعمل العسكري القوي والجهود العظيمة التي بذلها صديقنا وحليفنا الكبير الرئيس ترامب وصلنا لهذه النقطة المفصلية الحاسمة".

وشكر نتنياهو ترامب "على قيادته وشراكته والتزامه الراسخ بسلامة إسرائيل وحرية رهائننا"، بحسب سكاي نيوز.