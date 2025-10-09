قيادي فلسطيني: الجمعة آخر سقف مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

أعلن مصدر قيادي فلسطيني، انتهاء لقاءات الوسطاء مع الوفد الفلسطيني انتهت قبل قليل، وانتقل الوسطاء للقاء الوفد الإسرائيلي من أجل الحصول على إجابات نهائية للملفات العالقة.

وقال القيادي الفلسطيني خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إنه تقدم في الملفات كشوفات تبادل الأسرى، وضمانات عدم العودة للحرب بعد إطلاق أسرى الاحتلال.

وأكد القيادي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت على إطلاق أسرى الاحتلال جميعا، وتأجيل الجثامين حتى توفر الظروف الميدانية، لافتًا إلى أن الوسطاء طلبوا من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي أن يكون الجمعة آخر سقف للمفاوضات.

وأضاف أن الوسطاء تفهموا الطلب الفلسطيني بشأن خرائط الانسحاب من عمق المدن قبل إطلاق الأسرى

وأشار المصدر القيادي الفلسطيني، إلى أن الوسطاء أكدوا للوفد الفلسطيني أنه إن تم إبرام اتفاق سيعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتمال توجه للشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، من أجل المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ بشأن مناقشة خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة.